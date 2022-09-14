Себха, , 03:17 — REGNUM На юго-западе Ливии в результате произошедшего 13 сентября взрыва на складе горючего в городе Себхе пострадали не менее 17 человек. Об этом сообщает телеканал Libya Al-Ahrar.

Огнеопасно

По его данным, все пострадавшие госпитализированы, их состояние медиками оценивается, как удовлетворительное. Отмечается, что несколько расположенных вблизи склада жилых домов были повреждены взрывной волной.

Предположительной причиной взрыва топлива могло послужить его ненадлежащее хранение на складе.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Испании арестовала владелицу бара, сгоревшего в районе Карабанчель в Мадриде 6 сентября, за то, что она приказала устроить пожар для получения страховки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Испании арестовали владельца бара в Мадриде за умышленный поджог