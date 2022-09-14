Лондон, 14 сентября, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Самолет с телом британской королевы Елизаветы II приземлился на базе военно-воздушных сил Великобритании RAF Northolt в западной части Лондона, передал телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

До этого гроб с ее телом находился в шотландском Эдинбурге.

Борт встречали премьер-министр королевства Лиз Трасс, министр обороны страны Бен Уоллес, а также другие чиновники. С 14 сентября гроб с телом королевы будет находиться в Вестминстерском дворце.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ООН объявили, что из-за плотного рабочего графика генсек организации Антониу Гутерреш не сможет посетить похороны Елизаветы II, которые пройдут 19 сентября.