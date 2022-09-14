Москва, , 03:07 — REGNUM Министерство обороны России не смогло взыскать с компании «Авиаремонт» и Объединённой двигателестроительной корпорации более 37 млн рублей, которые были заявлены как ущерб, причинённый самолёту Су-24м во время авиаинцидента — пожара на борту. Арбитраж Москвы указал истцу на пропуск срока исковой давности в связи с чем «исковые требования не подлежат удовлетворению в полном объёме». Вердикт может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Истец обратился в суд с иском о взыскании ущерба, представляющему «собой некачественно выполненные работы по государственному контракту». ЧП произошло 12 апреля 2019 года с самолётом Су-24м с установленным на нем двигателем АЛ-21ФЗ-Т № 540 891 557 401.

В материалах дела уточнялось, что в акте расследования указано — «пожар на воздушном судне произошел по причине отказа гарантийного авиационного двигателя АЛ-21Ф-ЗТ № 540 891 557 401 из-за недостатков его ремонта АО «ОДК». Такой позиции придерживался и истец. Суд же счёл не доказанным размер ущерба, указав, что ЧП произошло за пределами гарантийного срока, который истёк за три года до этого.

«В связи с истечением предусмотренной государственным контрактом гарантии на выполняемые работы по ремонту авиационного двигателя АЛ-21ФЗ-Т № 540 891 557 401 вина АО «Авиаремонт» в произошедшем авиационном инциденте отсутствует», — отметил судья.