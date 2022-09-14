Красноярск, , 02:58 — REGNUM В среду, 14 сентября, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +12… +14 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Малина осенью Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В 6:45 на Театральной площади было +1 °C.

Ночью с 14 на 15 сентября ожидается до +2… +6 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

Скорость северо-западного ветра 2−7 м/с. Давление — 745 (-1) мм рт. ст.

В четверг, 15 сентября, в Красноярске до +11… +14 °C, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. Ночью — до +2… +5 °C, облачно, без осадков.

В пятницу, 16 сентября, в Красноярске ожидается до +12… +14 °C днём и до +2… +6 °C ночью. Переменная облачность, без осадков.

По данным Среднесибирского УГМС, в Хакасии и в Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В Туве местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.