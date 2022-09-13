Москва, 14 сентября, 2022, 02:44 — ИА Регнум. Исполнителем государственного контракта, заказчиком в котором выступает Минпромторг России, будет Национальный исследовательский центр «Институт имени Н. Е. Жуковского». Стоимость контракта на исследования в сфере авиастроения составляет 2,584 млрд рублей — стартовая цена соответствующего тендера, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные с сайта госзакупок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сухой SSJ-100

Исполнитель как юрлицо создано в 2015 году и является единым центром управления российской прикладной наукой в авиационной сфере.

В задачи института входит исследование эффективности нетрадиционных аэродинамических схем магистральных самолётов. При этом НИЦ должен будет учесть применение новых технологий и альтернативных видов топлива.

Напомним, исследование планируется провести за пять этапов, которые финишируют к середине ноября 2024 года. Оплатят контракт средствами госбюджета.

Ранее ведомство также подписало серию крупных госконтрактов в сфере авиастроения, в том числе и на создание самолёта для местных авиалиний и модификацию крылатой машины «Сухой Суперджет».