Минск, , 17:08 — REGNUM Генеральный директор белорусско-китайской компании «БелДжи» Геннадий Свидерский пообещал, что план по поставке в Россию 15 тысяч автомобилей Geely до конца года будет выполнен. «В планах на следующий год — расширение поставок, в первую очередь в страны ЕАЭС», — заявил он в эфире гостелеканала «Белоруссия 1».

Автомобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Геннадия Свидерского, компания планирует расширить модельный ряд и сейчас работает над созданием универсального бюджетного седана.

«Мы работаем в нише кроссоверов, но видим, что необходима ещë и бюджетная линейка, которая позволит ряду юридических и физических лиц использовать автотранспортные средства. Поэтому готовим седан — машину более бюджетного класса», — рассказал Геннадий Свидерский.

По его словам, каждая третья из продающихся легковушек в Белоруссии — марки Geely.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик, который в то время занимал пост министра промышленности, говорил, что завод «БелДжи» не сможет выполнить прошлогодние объемы производства автомобилей Geely. Он связывал это с тем, что Китай не хотел поставлять на завод машинокомплекты.