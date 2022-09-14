Будапешт, , 02:36 — REGNUM ЕС уже этой осенью может изменить санкционную политику в отношении России, заявил госсекретарь по двусторонним отношениям МИД Венгрии Тамаш Менцер в эфире телеканала М1.

Европа мерзнет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, с приходом холодов «реальность постучится в каждую дверь» в Западной Европе, что заставит Евросоюз пересмотреть санкции. Чиновник отметил, что теплая погода в Европе пока позволяет «хорошо рассуждать о поставках газа», однако холодный сезон изменить отношение к происходящему.

Менцер добавил, что смягчение санкций позволит снизить цены на энергоносители и избавится от их дефицита, а также купировать последствия европейского энергетического кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан допустил, что антироссийские санкции ЕС могут быть пересмотрены в «осеннем политическом сезоне», поскольку ограничения не оправдали возложенных на них надежд.

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