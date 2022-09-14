Минск, 14 сентября, 2022, 16:55 — ИА Регнум. В Белоруссии за январь-июль просел как импорт товаров, так и экспорт. Это следует из данных, опубликованных Белстатом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика России

В январе-июле внешнеторговый оборот товаров Белоруссии составил $40 млрд 518,6 млн: экспорт — $20 млрд 354,1 млн, а импорт — $20 млрд 164,5 млн.

Оборот внешней торговли в январе-июле упал на 6,7% к аналогичному периоду прошлого года. Так, экспорт просел на 3,5%, а импорт — на 9,7%.

Как сообщалоИА REGNUM, западные страны ввели санкции против Белоруссии, что сказалось на внешней торговле.