Минск, 14 сентября, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Верховный суд Белоруссии начал рассмотрение дела о ликвидации «Польской Матежи Школьной» — польской организации, оказывающей образовательные услуги в Гродно. Об этом сообщает телеграм-канал «Право имеют».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Причиной возможной ликвидации называется незаконная деятельность в сфере образования и уклонение от уплаты налогов.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее польские школы в Гродно и Волковыске были переведены на русский язык обучения.