Минск, , 16:32 — REGNUM Единственный в Белоруссии цех по производству картофеля фри на Толочинском консервном заводе готовится к круглосуточной работе в три смены. Об этом сообщил изданию «Советская Белоруссия» директор предприятия Анатолий Анюховский.

Картофель фри (сс) matthiasboeckel

Сейчас цех работает в две смены и ежесуточно производит 20 тонн продукции. На днях перейдет на круглосуточный режим и будет выпускать 30 тонн.

Для производства картофеля фри нужны специальные сорта этого корнеплода. Из 1 тысячи гектаров картофеля, выращиваемых заводом, эти сорта занимают половину площади.

Значительная часть произведëнного картофеля фри пойдëт в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за западных санкций прекратились поставки картофеля в Россию из стран Запада.