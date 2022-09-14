Санкт-Петербург, , 02:16 — REGNUM Морской тральщик «Александр Обухов» Балтийского флота ВМФ России обнаружил и обезвредил в одном из районов Финского залива 10 якорных мин времён Великой Отечественной войны. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Корабль противоминной обороны проекта 12700 «Александр Обухов» Дарья Драй © ИА REGNUM

После обнаружения мин экипаж провёл их обследование с помощью новейшего оборудования, установленного на тральщике — подкильной гидроакустической станции «Александрит», а также телеуправляемого подводного аппарата.

пресс-служба ЗВО «С использованием телеуправляемых необитаемых роботизированных аппаратов экипаж корабля противоминной обороны с учётом плохой видимости под водой детально обследовал и классифицировал опасные находки как гальваноударные якорные мины».

Отмечается, что в районах интенсивных морских сражений Великой Отечественной войны в Балтийском море корабли ВМФ России регулярно выполняют задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в алатырском парке обнаружили мину от миномёта времён Великой Отечественной войны.

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