Тральщик «Александр Обухов» обезвредил в Финском заливе мины времён войны
Санкт-Петербург, 14 сентября, 2022, 02:16 — ИА Регнум. Морской тральщик «Александр Обухов» Балтийского флота ВМФ России обнаружил и обезвредил в одном из районов Финского залива 10 якорных мин времён Великой Отечественной войны. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.
После обнаружения мин экипаж провёл их обследование с помощью новейшего оборудования, установленного на тральщике, — подкильной гидроакустической станции «Александрит», а также телеуправляемого подводного аппарата.
Отмечается, что в районах интенсивных морских сражений Великой Отечественной войны в Балтийском море корабли ВМФ России регулярно выполняют задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в алатырском парке обнаружили мину от миномёта времён Великой Отечественной войны.