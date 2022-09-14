Копенгаген, , 01:48 — REGNUM Дания предложила киевскому режиму тренировать боевиков ВСУ, заявил датский министр обороны Мортен Бёдсков в интервью агентству Ritsaus Bureau.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Киев принял предложение Копенгагена. Глава ведомства отказался приводить подробности того, когда боевиков смогут принять в королевстве и как будет организовано их обучение. Бёдсков напомнил, что ряд европейских стран уже ведет тренировку бандеровцев.

Он также подчеркнул, что у Дании есть «многолетний опыт подготовки киевских боевиков», который нарабатывался с 2015 года на территории бывш. УССР. Датское радио передает, что Копенгаген якобы будет обучать бандеровцев и их руководство саперному делу.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября телеканал Sky News распространил информацию о том, что с июня 2022 года в Великобритании прошли обучение около 4,7 тыс. боевиков ВСУ.

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