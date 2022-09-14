В столице Иордании городе Аммане в результате обрушении четырёхэтажного жилого дома погибли пять человек. Об этом со ссылкой на представителя Управления общественной безопасности Амера ас-Сартауи 13 сентября сообщает телеканал Al Mamlaka.

Амер ас-Сартауи «Тела всех погибших были извлечены из-под завалов здания в ходе спасательных работ… Ещё 14 пострадавших жителей поступили в больницы».

Амман, , 01:40 — REGNUM Отмечается, что на месте трагедии, где в числе погибших есть женщины и дети, лично побывал премьер-министр королевства Бишер аль-Хасауна. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Амман. Иордания Mahmood Salam

Агентство Ammon приводит версию иорданского геолога Халеда аш-Шавабки, утверждающего, что ветхое старинное здание могло обрушиться из-за попадания под фундамент сточных вод.

Халед аш-Шавабка «По этой причине спасатели эвакуировали людей из соседних домов».

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