Москва, , 01:26 — REGNUM Президент России Владимир Путин принимает участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), посвященном обострению на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Встреча была созвана по запросу Еревана. Заседание проходит в закрытом режиме в формате «онлайн».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 13 сентября армия Азербайджана обстреляла из артиллерии и беспилотников приграничные районы Армении. В свою очередь Баку обвинило армянские вооруженные силы в ударах по позициям азербайджанских войск. Азербайджан заявил о гибели 50 человек на своей территории. Армения сообщила о 49 погибших со своей стороны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ереване назвали напряжённой ситуацию на границе с Азербайджаном