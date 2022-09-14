14 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили новый образ Ариэль, русалочки из одноименного диснеевского мультфильма 1989 года, традиционный образ которой киностудия намерена изменить в новом ремейке.

Иван Коновалов, , 10:35 — REGNUM Киностудия Disney выложила в сеть первый трейлер новой полнометражной киноленты «Русалочка», которая станет адаптацией оригинального мультфильма 1989 года. Роль главной героини Ариэль в фильме исполнит темнокожая певица в жанре ритм-н-блюз Холли Бэйли. Но неординарное решение руководства кинокомпании в авторском предисловии к трейлеру не объясняется и заменяется клишированным текстом, не отличающимся от того, что зритель мог услышать в 1989 году: «Самая младшая из дочерей короля Тритона Ариэль хочет больше узнать о надводном мире. Побывав на суше, она влюбляется в принца Эрика. Хотя русалкам запрещено общаться с людьми, Ариэль хочет следовать своему сердцу. Она заключает сделку со злой морской ведьмой Урсулой, которая обещает ей помочь».

Темнокождая русалочка Цитата из тизер трейлера фильма «Русалочка»

В короткометражном видео Бэйли исполняла песню из мультфильма про красноволосую русалку — Part Of Your World. По словам исполнительницы главной роли из интервью порталу Variety, она всегда «представляла себя русалкой» и очень рада увидеть, как «история оживает». Сама актриса утверждает, что ее не волнует критика в её адрес, так как ей большую поддержку оказывают родные.

Режиссером очередной попытки Диснея следовать политической повестке стал Роб Маршалл, который несколькими годами ранее помог киностудии продолжить историю Мэри Поппинс в фильме «Мэри Поппинс возвращается».

Реакция в социальных сетях последовала незамедлительно. В российском сегменте большинство не оказалось готово принять Ариэль в новом обличье.

«Это не загар, а нефть. Скрытое поднятие проблем выбросов промышленных отходов в океан. Кого я обманываю? У них не хватит стержня на то, чтобы пойти против навязанной повестки», — утверждает пользователь соцсети «ВКонтакте» Анатолий Акопян.

«Вы еще Белоснежку не видели», — напомнил Павел Королев.

«Прямым ходом идёт в мире дискриминация светлокожих людей. Боролись за равенство, а пришли к гонению… геноцид крадётся», — констатирует Ксения Розенберг.

«Уолт Дисней в гробу вертится», — посмеивается Сергей Романович.

«И спасать она будет не принца, а бородатую принцессу с волосатыми ногами, и да здравствует цветная любовь», — предчувствует Marsel Sergeev.

Ариэль Цитата из м/ф «Русалочка». Реж. Джон Маскер, Рон Клементс. 1989. США

Некоторые пользователи решили найти логическое объяснение образу героини. «Кстати, под водой вполне можно загореть, если плавать близ поверхности. И да, это эффективнее, чем загорать на суше. То есть, плавая в воде, вы быстрее загорите. Единственное, как возможно именно почернеть, то есть начать вырабатывать меланин… у негров на это ушло пару тысячелетий. Это ж сколько ее родственники плавали около поверхности…» — рассуждает Егуня Скрибучка.

«Ультрафиолет проникает только на три метра. Видимо, она с мелководья», — сомневается в предыдущем тезисе Егор Шарудило.

Итогом такой реакции пользователей стало то, что на YouTube-канале кинокомпании под официальным трейлером был отлючен счетчик дизлайков для того, чтобы у остальных пользователей не сложилась отрицательная оценка трейлера перед просмотром. Тем не менее пользователь OZER утверждает, что в противовес 536 тысячам лайков на видео собралось 2 миллиона дизлайков: «Для тех, кто не в курсе, у этого видео более 2 миллионов дизлайков».