Нью-Йорк, США, , 01:06 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 13 сентября резким снижением на фоне новых данных по инфляции. Падение индексов за одну торговую сессию стало максимальным с июня 2020 года.

Падение Mike Licht

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 1276,37 пункта (3,94%), до уровня 31 104,97 пункта. S&P 500 подешевел на 177,72 пункта (4,32%), до уровня 3932,69 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 632,84 пункта (5,16%), до уровня 11 633,57 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,16 (0,18%), до уровня $87,62 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 12 сентября ростом на фоне позитивных ожиданий данных по инфляции.

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