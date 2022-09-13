Вашингтон, 14 сентября, 2022, 00:56 — ИА Регнум. Жители США должны быть готовы к высоким ценам на природный газ в предстоящие зимние месяцы, заявил председатель совета директоров одной из крупнейших в США нефтяных корпораций Chevron Майк Вирт в интервью телекомпании CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

По его словам, стоимость голубого топлива в стране может оказаться значительно выше, чем сейчас, из-за чего расходы домохозяйства вырастут. Вирт отметил, что в Chevron обсуждают вопрос о росте производства газа для нормализации ситуации на рынке.

Вместе с тем глава организации подчеркнул, что не прогнозирует такого большого роста цен на газ, какой наблюдается в ЕС. Вирт добавил, что такая ситуация на европейском континенте указывает на то, что Евросоюз движется к рецессии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа швейцарская газета Blick опубликовала статью, в которой сказано, что компании из США, продающие европейским странам американский газ, получают огромные прибыли от таких сделок — до $200 млн за одну поставку.