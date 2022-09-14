Анкара, , 00:32 — REGNUM Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход из портов на территории бывш. УССР еще семи судов в соответствии с «зерновой сделкой», говорится в сообщении СКЦ.

Порт Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, из порта Южный выйдут сухогрузы Ince Akdeniz, Eider S и T-Med. Первое судно с 55 тыс. тонн пшеницы направится в Бангладеш, а второе — с 50 855 тоннами кукурузы в Испанию. T-Med должно доставить в Турцию с 5,5 тыс. тонн пшеницы.

Порт Черноморск покинут и возьмут курс на Турцию корабль Cenk Car с 257 тоннами семян подсолнечника и подсолнечного жмыха, а также сухогруз Glory Dina с 27 тыс. тонн пшеницы.

Из Одессы в Италию направятся суда Maranta и Tamrey S. Первое доставит 5,3 тыс. тонн бобов сои, а второе — 18,1 тыс. тонн кукурузы, 5,5 тыс. тонн бобов сои и 5,4 тыс. тонн пшеницы.

Все семь кораблей выйдут 14 сентября. Также из порта Южный выйдет в Испанию сухогруз CPT Dimitrios S с 56,8 тыс. тонн кукурузы и 8 543 тоннами ячменя, выход которого был согласован ранее, но его пришлось отложить.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября президент России Владимир Путин в провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем и указал ему на странности реализации «зерновой сделки».

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