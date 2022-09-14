14 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 08:09 — REGNUM Проект по гарантиям безопасности, представленный офисом главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленского, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 14 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Специальная военная операция России на территории бывшей УССР Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Киев вознамерился навязать своим западным партнёрам свой вариант гарантий, который планируется заключить в виде соглашения либо же в формате двухсторонних договорённостей. Нацисты хотят, чтобы США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Турция, Австралия, а также страны Северной, Центральной, Восточной Европы и Прибалтики применили «превентивные меры» военного, финансового, инфраструктурного, технического и информационного характера в случае посягательства на суверенитет и территориальную целостность киевского неонацистского режима.

Перечень этих хотелок больше похож на список желаний, который Зеленский должен был отправить Деду Морозу, но по ошибке отослал верхушкам ведущих государств. По сути, Киев планирует окончательно сесть на шею «цивилизованного мира», использовав его как сырьевую базу для подпитки и развития своей военной промышленности, а также для финансового благополучия государственного аппарата, руководству которого даже палец о палец бить не придётся, чтобы закрывать дыры в бюджете.

ООН поддерживает терроризм на территории бывшей УССР Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Проект требований, с которыми Россия никогда не согласится», — считает Алина С.

Многие пользователи со скепсисом отнеслись к той возможности, что страны, к которым обратился Киев, согласятся на эти сумасшедшие условия.

«Гарантии безопасности фашистскому государству? Ни одна страна в здравом уме на такое не пойдёт. Только лимитрофы всерьёз поддерживают Киев, остальные лишь получают с него выгоду. На большее они не готовы», — уверен Марсель М.

Некоторые комментаторы отмечают, что киевский режим только требует, но он практически ничего не предоставляет в ответ, а западные партнёры меж тем уже в значительной степени израсходовали свой спасательный потенциал.

«Когда вы вообще последний раз слышали, чтобы Киев что-то не просил, а приобрёл? Это же будет невероятное событие. Особенно, если на свои деньги. Хотя о чём я…» — написала Ксения О.

«Киев реально сейчас стал мало того что террористическим формированием, так ещё и жутким попрошайкой! Нацистам придётся научиться самим отвечать за свои поступки!» — написала Ирина С.

Часть людей полагает, что Зеленский зря надеется, что на фоне проблем Вооружённых сил РФ на харьковском направлении сердце западного куратора вдруг растает. США используют Киев исключительно в своих интересах, но когда игрушка надоест — её просто выкинут.

«Все перечисленные выше страны уже отказывались выступать гарантами безопасности киевского неонацистского режима. Я уж молчу о том, что текст этих «гарантий» — больной бред кокаинового клоуна Зеленского», — указывает Наталья Г.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков (c) ИА REGNUM

«Какие гарантии? Дурной думкой богатеет! Очевидно, нацистское образование должно быть уничтожено, навсегда. Киев надо стереть с политической карты. Зеленский, Резников, Залужный, Арахамия и прочая верхушка киевских нацистов должны предстать перед трибуналом и повешены в Киеве на площади, как повесили тех, с кого они берут пример. Та же участь должна ожидать и других нацистских преступников. Запад нам не помешает это сделать», — убеждён Абрам А.

Напомним, 13 сентября офис главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленского опубликовал на своём сайте текст проекта по гарантиям безопасности.