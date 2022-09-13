Йошкар-Ола, , 23:59 — REGNUM Министр строительства, архитектуры и коммунального хозяйства Михаил Степанов освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал врио главы республики Юрий Зайцев.

Увольнение Александра Побирей

Согласно тексту документа, министр покидает пост с 14 сентября по собственной инициативе в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Традиционно, данная статья указывается при увольнении по собственному желанию.

О назначении исполняющего обязанности главы министерства не сообщается.

ИА REGNUM напоминает, Степанов был назначен главой минстроя республики в марте 2020 года. До него ведомство возглавляла с октября 2019 года Светлана Павлова в статусе исполняющей обязанности.