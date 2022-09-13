Донецк, , 23:54 — REGNUM Российские войска совместно с войсками Донецкой Народной Республики отбили атаку киевского режима в районе поселка Щурово, где противник пытался навести понтонные переправы через Северский Донец. Об этом сегодня, 13 сентября, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Денис Пушилин Council.gov.ru

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По словам Пушилина, войска киевского режима трижды пытались навести переправу через реку Северский Донец, но у них ничего не вышло.

«Также в районе Щурово противник попытался определенным количеством пойти в контрнаступление — атака успешно нашими союзными силами была отбита», — рассказал Пушилин.

Что касается Святогорска, то там у войск киевского режима ощущается нехватка людей и боеприпасов.