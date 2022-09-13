Вашингтон, , 23:53 — REGNUM Владельцы консолей Xbox One и Xbox Series X/S, использующие приложение Discord, теперь могут воспользоваться функцией голосового чата. Об этом 13 сентября сообщает портал Engadget.

Discord Gage Skidmore

Пользователи ПК и консолей теперь могут подключаться к одним голосовым каналам, однако для этого им нужно сначала «связать» учётные записи Discord и Xbox. После того, как геймеры это сделают, что их контакты в популярном мессенджере смогут видеть тег игрока Xbox.

Стоит отметить, что владельцы консолей пока не могут напрямую присоединиться к голосовым чатам путём простого ответа на звонок, вместо этого им нужно прежде начать разговор на ПК или смартфоне, а затем совершить действия в ПО Discord на Xbox. Разработчики выложили в Сеть ролик с пояснениями.

Напомним, Discord — это кроссплатформенный мессенджер с поддержкой голосового чата. Компания была основа на в мае 2015 года.

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