Вашингтон, , 23:45 — REGNUM Американская актриса и певица Джоди Бенсон, озвучившая Ариэль в оригинальной «Русалочке», поделилась мнением о Холли Бэйли, которая станет новой исполнительницей роли. Об этом пишет портал Entertainment.

Холли Бэйли в фильме «Русалочка» режиссёра Роба Маршалла Цитата из тизера

Как призналась Бенсон, Бэйли является «прекрасной певицей», которая сумеет «чудесно» воплотить образ Ариэль. Актриса также отметила постановщика ремейка Нила Маршалла, указав на его режиссёрский талант.

Напомним, премьера ремейка «Русалочки» запланирована на 26 мая 2023 года. Выйдет ли лента в России — неизвестно.

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