Йошкар-Ола, , 23:44 — REGNUM В Марий Эл по итогам августа текущего года потребительские цены на все наблюдаемые группы товаров снизились, дефляция составила 0,97%. Об этом свидетельствуют данные Маристата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Товар на полках в магазине Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В течение месяца наиболее значительное снижение цен наблюдается в группе продовольственных товаров без учета алкогольных напитков — 2,06%, только продовольствие подешевело на 1,94%. На алкогольные напитки цены снизились на 1,09%, услуги подешевели на 0,94%. При этом наблюдается увеличение показателя в группе непродовольственных товаров, оно составило 0,2%.

Отметим, при сравнении с данными на начало текущего года, инфляция в республике составила 11,31%, а от уровня цен годом ранее рост составил 15,56%. С начала года максимально подорожали непродовольственные товары — на 14,38%. В течение месяцев наиболее заметный рост цен фиксируется в группе продовольственных товаров без учета алкоголя — он составил 19,03%.

Как сообщало ИА REGNUM, годовая инфляция в Марий эл по итогам июля 2022 года составила 16,65%, в то время как июньская инфляция составила 17,28%. За месяц темп инфляции замедлился на 0,63% по сравнению с июнем этого же года. В июле наблюдалась дефляция по всем наблюдаемым группам товаров, кроме услуг, в этой категории рост цен по сравнению с июнем составил 1,21%.

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