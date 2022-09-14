14 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 08:01 — REGNUM Телефонный разговор между министром обороны России Сергеем Шойгу и главой оборонного ведомства Армении Суреном Папикяном относительно обстановки на армяно-азербайджанской границе, где в ночь с 12 на 13 сентября случилось вооружённое столкновение, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 14 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Карабахский конфликт Иван Шилов © ИА REGNUM

Армянский министр обороны изложил своему российскому коллеге своё видение ситуации, обвинив Азербайджан в агрессии против суверенной Армении. Несмотря на такой тон, главы оборонных ведомств решили двигаться в русле урегулирования ситуации, а не по пути обострения. Российская сторона выступила за мирный исход, для которого требуется совершить ряд определённых действий для разрядки ситуации.

Договорённостью идти в этом направлении этот телефонный разговор завершился, но общественность не смогла понять, что же на самом деле побудило армян и азербайджанцев снова взять в руки оружие и открыть друг в друга огонь. Из раза в раз этот конфликт представляется нам потухшим, но снова и снова эти два государства доказывают, что под золой скрыты всё ещё горячие угли.

«А где же санкции?! Ах да, это же совсем другой конфликт, не тот, в котором Россия участвует», — написал Аюбджон Н.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Многие пользователи сетуют, что после развала СССР бывшие республики этого геополитического гиганта грызут друг другу глотки, вместо того чтобы мирно, по-добрососедски, но порознь двигаться в сторону развития.

«Ещё не осела земля над гробом Горбачёва, а армяне и азербайджанцы в очередной раз отметили «бескровный» раздел Советского Союза, за который его так хвалят», — подметила Наталья М.

Часть людей призвала враждующие стороны примириться, потому что кровавое противостояние не приведёт ни одну из этих республик к счастливому существованию.

«Когда уже армяне и азербайджанцы успокоятся? Льют и льют кровь. Сколько себя помню, вечно воюют. Неужели нельзя жить мирно?!» — удивляется Жанна Ш.

«Что делят армяне и азербайджанцы? Землю? Зачем им земля, залитая кровью их детей, взявших в руки автоматы?» — спрашивает Мария Е.

Некоторые комментаторы подозревают, что в этой провокации явно поучаствовал кто-то третий, тот, кто не хочет, чтобы на российской границе было тихо.

«Пока Россия занята вопросом [бывшей УССР], кто-то судорожно пытается разморозить конфликт в Карабахе», — считает Наталья Г.

«Видимо, опять американцы промышляют? Хотят новый пожар у границы с Россией устроить», — написал Николай Н.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто считает, что только присутствие России не позволяет Азербайджану и Армении друг друга уничтожить.

«Россия всегда старается сделать всё, чтобы урегулировать какой бы то ни было конфликт. Примеров тому масса. Казахстан в январе, к примеру», — отметил Лев М.

«Без наших миротворцев в Казахстане в январе явно был бы трындец. ОДКБ очень классно уже себя зарекомендовала. Стоит, наверное, её применить и здесь, иначе опять война в Карабахе вспыхнет», — предлагает Данил М.

Напомним, 13 сентября Министерство обороны Армении сообщило о том, что её руководитель Сурен Папикян провёл телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, в ходе которого был поднят вопрос относительно обстановки на армяно-азербайджанской границе, где в ночь с 12 на 13 сентября случилось вооружённое столкновение.