Лос-Анджелес, США, 13 сентября, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Lionsgate запустила в производство ремейк фильма ужасов «Незнакомцы», который режиссёр Брайан Бертино выпустил в 2008 году. Об этом 13 сентября сообщает портал Deadline.

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Отмечается, что в рамках обновлённой франшизы кинокомпания хочет выпустить не один, а три фильма. В Словакии уже начались съёмки первой картины, в качестве её режиссёра выступает Ренни Харлин («Скалолаз», «Крепкий орешек 2»). Главные роли исполнят Мэделин Петш («Ривердэйл»), Фрой Гутьеррес («Жестокое лето») и Габриэль Бассо («Деревенская элегия»).

Напомним, оригинальный хоррор «Незнакомцы» вышел на экраны 30 мая 2008 года. Главные роли в нём исполнили Лив Тайлер и Скотт Спидмен. Сюжет картины рассказывает о том, как молодая пара, решившая посетить загородный дом, подвергается нападению неизвестных.