Дзержинск, Нижегородская область, , 23:29 — REGNUM Из Дзержинска отправилась очередная партия гуманитарной помощи, которая была собрана по инициативе Нижегородской региональной общественной организацией «Городской совет отцов» и АНО «Ветераны боевых действий». Общий вес груза составил более 20 тонн, сообщает пресс-служба совета.

Гуманитарная помощь Пресс-служба администрации Курской области

В составе помощи — 5 тонн воды, 2 тонны бытовой химии и медикаментов, более 12 тонн продуктов питания, обмундирование, жизненно важное оборудование для военнослужащих на передовой, а также медицинское оборудование для детской областной больницы Донецка.

«Совет отцов Нижнего Новгорода оказывает и будет продолжать оказывать помощь Донбассу и бойцам специальной военной операции, которые очищают землю от нацистской чумы», — подчеркнул председатель «Городского совета отцов» Анатолий Заремба.

Руководитель АНО «Ветераны боевых действий» Алексей Киселев отметил, что в сообществе с советом отцов формируются эшелоны гуманитарной помощи. В сборах груза активно участвуют жители региона, которые приносят продукты питания и средства первой необходимости.

«В этот раз гуманитарная помощь будет направлена в детские социальные учреждения Донбасса, в волонтерский центр в Мариуполе, на освобожденные территории семьям погибших и тяжелораненых бойцов и жителям», — заключил он.

Вместе с гуманитарной помощью военнослужащих отправили более 1 тыс. детских рисунков и писем от жителей Нижегородской области.

Как сообщало ИА REGNUM, четвертая группа медиков из Башкирии завершила работу в Луганской Народной Республике. Их сменила новая бригада специалистов, которая продолжит оказывать медицинскую помощь жителям ЛНР.