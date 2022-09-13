Москва, 13 сентября, 2022, 23:28 — ИА Регнум. В зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за последние сутки не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня, сообщили вечером 13 января в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Карабах

В ведомстве уточнили, что российскими миротворцами в круглосуточном режиме ведётся мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня в общей сложности на 30 наблюдательных постах.

Отмечается, что за последние сутки также было проведено патрулирование по двум маршрутам в Мардакертском и Шушинском районах, осуществлено сопровождение четырех автомобильных колонн Азербайджана в Шушинском районе.

«В зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Напомним, в ночь на 13 сентября Армения и Азербайджан взаимно обвинили друг друга в в нарушении режима прекращения огня. И в Ереване, и в Баку утверждают, что ими был открыт «ответный огонь».