Москва, , 23:25 — REGNUM Московский футбольный клуб ЦСКА примет «Урал» из Екатеринбурга в матче второго тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России по футболу. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», а стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Кубок России Алексей Колчин © ИА REGNUM

После матчей первого тура ЦСКА с одной победой и тремя очками занимает второе место в турнирной таблице группы D. «Урал» с тем же количеством очков располагается позицией выше.

В последний раз «Урал» обыгрывал ЦСКА 15 июля 2009 года в матче второго раунда Кубка России. Тот матч завершился со счетом 1:0, а единственный мяч на 56-й минуте забил Владимир Шишелов. С того момента «красно-синие» одержали 14 побед в 20 матчах против команды из Екатеринбурга.