Варшава, 13 сентября, 2022, 23:29 — ИА Регнум. Руководитель правящей в Польше партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский осознал, что получения «репараций» от России не достичь. Об этом он заявил 13 сентября, выступая перед избирателями в городе Прушкове.

(сс) Derek Keats Гиена

По словам Качиньского, гораздо реалистичнее выглядит желание получить репарации от Германии, а аналогичный вопрос с Россией пока надо «отложить».

«Мы не говорим, что нам не положены [репарации от России]. Но надо выбрать определенную очередность. Шаг за шагом», — сказал Качиньский, выступление которого транслировало Польское телевидение.

«Я очень буду доволен, если доживу до того дня, когда Россия присоединится к семье цивилизованных стран, которые соблюдают определенные правила. Тогда можно будет этот вопрос ставить в реальности. В отношении Германии это трудно, но реально. В то же время в отношении сегодняшней России — нет», — добавил польский политик.

Напомним, ранее власти Польши заявили, что намерены требовать от Германии около $1,3 трлн в виде репараций за ущерб, нанесенный Польше в годы Второй мировой войны. При этом польские политики регулярно заявляют, что хотят получить репарации еще и от России.