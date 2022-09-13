Нижний Новгород, 13 сентября, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Домоуправляющая компании в Автозаводском районе Нижнего Новгорода присвоила более 10 млн рублей, принадлежащие жильцам. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Aleksey Igonin Нижний Новгород

В ходе проверки было выявлено, что компания «Вик» не перечисляла ресурсоснабжающей организации деньги, поступившие от жителей многоквартирных домов, которые она обслуживает.

В результате перед поставщиком услуг образовалась многомиллионная задолженность.

Надзорный орган возбудил против руководителей домоуправляющей компании уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путём обмана». Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере до 80 тысяч рублей.

Также стало известно о том, что после вмешательства прокуратуры управляющая компания полностью погасила задолженность перед поставщиком услуг.