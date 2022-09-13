Бишкек, , 23:20 — REGNUM Руководство горнорудной компании, разрабатывающей крупнейшее в Киргизии месторождение золота «Кумтор» подозревается в коррупции в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры республики.

Месторождение «Кумтор» Kumtor.kg

Читайте также: Премьер-министр Киргизии пообещал рассказать, куда делись 19 тонн золота

По результатам проверки деятельности компании «Кумтор Голд Компани» выявили ущерб, нанесённый государству на сумму 1 млрд сомов (741 млн рублей). После чего генпрокуратура возбудила три уголовных дела.

По одному из них задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший управляющий компанией Тенгиз Болтурук, специалист по снабжению Айша-Гюль Джаналиева и директор управления финансов Рысбек Токтогул.

Читайте также: В Киргизии отменили присуждённый «Кумтору» штраф на 201 млрд рублей