Бишкек, 13 сентября, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Руководство горнорудной компании, разрабатывающей крупнейшее в Киргизии месторождение золота Кумтор, подозревается в коррупции в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

Kumtor.kg Месторождение Кумтор

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По результатам проверки деятельности компании «Кумтор Голд Компани» выявили ущерб, нанесённый государству, на сумму 1 млрд сомов (741 млн рублей). После чего Генпрокуратура возбудила три уголовных дела.

По одному из них задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший управляющий компанией Тенгиз Болтурук, специалист по снабжению Айша-Гюль Джаналиева и директор управления финансов Рысбек Токтогул.

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