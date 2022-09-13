Москва, , 23:18 — REGNUM Московский «Локомотив» в матче второго тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России по футболу сыграет с «Краснодаром». Встреча пройдет 14 сентября в Москве на стадионе «РЖД Арена», а стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Кубок России Алексей Колчин © ИА REGNUM

На данный момент «Краснодар» с одной победой и тремя набранными очками занимает второе место в турнирной таблице группы A. «Локомотив» без очков располагается на последней позиции.

В последний раз «Локомотив» и «Краснодар» играли между собой 6 августа 2022 года в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23. Тот матч завершился крупной победой «быков» со счетом 3:0, а забитыми мячами отметились Кристиан Рамирес (78’ Михайло Баньяц) и Олакунле Олусегун (85’ Никита Кривцов, 90+4’ Никита Кривцов).