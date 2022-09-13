Белгород, , 23:17 — REGNUM Войска киевского режима обстреляли белгородское село Шелаево Валуйского городского округа. ранения получили два мирных жителя. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков Https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=67199

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По словам Гладкова, со стороны территории бывшей УССР бандеровскими формированиями обстреляно село Шелаево Валуйского городского округа.

«Есть пострадавшие — двое мирных жителей. Ранения легкие, медицинская помощь оперативно оказана, и они отправлены на амбулаторное лечение домой», — написал Гладков в телеграм-канале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, киевский режим систематически обстреливает приграничные поселки Белгородской области, есть погибшие и раненные. Губернатор Гладков, после того, как российские войска отошли из Харьковской области, рекомендовал жителям некоторых приграничных поселков эвакуироваться.