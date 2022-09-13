Сенеж, , 23:16 — REGNUM Во всех современных странах молодежи сегодня уделяется большое внимание — нужно применять лучшие практики у нас в России. Об этом заявил 13 сентября на заседании комиссии Госсовета РФ по молодёжной политике губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Дмитрий Артюхов

«Важно направлять ресурсы для развития молодежной инфраструктуры в регионы России. Как правило, они получали финансовую поддержку по остаточному принципу, поэтому много где видим существенный износ, это требует внимания», — цитирует Дмитрия Артюхова пресс-служба губернатора ЯНАО.

Глава Росмолодежи Ксения Разуваева отметила, что организация круглогодично поддерживает социально значимые инициативы амбициозных ребят. Регионам необходимо обмениваться опытом для совершенствования законодательства, а также обновить профильный федеральный закон.

Секретарь Государственного Совета Игорь Левитин акцентировал внимание на важности двух новых проектов.

«Недавно принят федеральный закон о российском движении детей и молодежи, который направлен на подготовку к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов Российской Федерации. На Петербургском международном экономическом форуме был дан старт проекту «Больше, чем работа», который вошел в долгосрочную программу содействия занятости молодежи до 2030 года. Результатом должно стать обеспечение регионов квалифицированными рабочими кадрами и профильное трудоустройство молодых специалистов», — сообщил Игорь Левитин.

Молодёжь в России — замечательная, считает генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Талантливые, способные, целеустремленные, патриотичные и неравнодушные люди. И задача государства — сделать так, чтобы любой человек мог свои возможности реализовать», — заметил Алексей Комиссаров.

Очное заседание Госсовета РФ по молодёжной политике проходило 13 сентября 2022 года в городе Сенеже Московской области.