Мадрид, , 23:16 — REGNUM 14 сентября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» футбольный клуб «Реал» в матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 встретится с немецким «Ред Булл Лейпцигом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Мадридский «Реал»

Матч обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани.

В матче первого тура «Реал» разгромил шотландский «Селтик» со счетом 3:0. Забитыми мячами в составе «сливочных» отметились Винисиус Жуниор (56’ Федерико Вальерде), Лукас Модрич (60’ Эден Азар) и Эден Азар (77’ Даниэль Карвахаль).

На данный момент «Реал» с тремя очками занимает второе место в турнирной таблице группы F. «Ред Булл Лейпциг» без очков располагается позицией ниже.