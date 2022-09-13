Харьков, Бывш. УССР, , 23:16 — REGNUM Никто из учителей, вопреки заявлениям бандеровского режима, не остался в Балаклее, Изюме, Купянске, Волочанске, заявил 13 сентября замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём телеграм-канале.

Z на стекле автомобиля Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Кирилл Стремоусов «Все учителя до единого, все работники администрации были вовремя эвакуированы — из Балаклеи, из Волочанска, из Купянска, из Изюма».

По словам представителя ВГА Херсонской области, «все учителя вывезены, всем оказана на сегодняшний момент помощь». «И ничего тем людям, которые принимали участие в образовательном, медицинском процессе и в администрациях, не угрожает», — добавил Стремоусов.

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