Харьков, Бывш. УССР, 13 сентября 2022, 23:16 — REGNUM Никто из учителей, вопреки заявлениям бандеровского режима, не остался в Балаклее, Изюме, Купянске, Волочанске, заявил 13 сентября замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём телеграм-канале.
По словам представителя ВГА Херсонской области, «все учителя вывезены, всем оказана на сегодняшний момент помощь». «И ничего тем людям, которые принимали участие в образовательном, медицинском процессе и в администрациях, не угрожает», — добавил Стремоусов.
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