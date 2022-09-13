Москва, 13 сентября, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Ток-шоу «Мужское / Женское» вернётся в сетку вещания Первого канала. Об этом 13 сентября сообщила телеведущая Юлия Барановская в личном телеграм-канале.

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«Я с новостями: мы начали съёмки «Мужское/Женское», — написала Барановская. Телеведущая также поделилась кадрами со съёмочной площадки, однако дату выхода новых выпусков проекта раскрывать не стала.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Агата Муцениеце поделилась подробностями нового сезона шоу «Голос. Дети». По словам актрисы, на проекте она будет «отправлять на сцену детей и читать все подводки».