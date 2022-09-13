Краснодар, 13 сентября, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Болельщики «Краснодара» признали 22-летнего атакующего полузащитника сборной Армении Эдуарда Сперцяна лучшим игроком футбольного клуба в августе. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба «быков».

ФК «Краснодар»

В августе Эдуард Сперцян сыграл в пяти матчах за «Краснодар» во всех турнирах (Мир Российская Премьер-лига, ФОНБЕТ Кубок России), в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Действующее соглашение Сперцяна с «Краснодаром» рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 22-летнего полузащитника в 9 миллионов евро.