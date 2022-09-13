Москва, , 23:02 — REGNUM 29-летний фланговый уругвайский защитник Диего Лаксальт объяснил, почему не покинул московское «Динамо» в прошедшее летнее трансферное окно.

Диего Лаксальт Soccer.ru

«Думал ли я об уходе? В моем случае — я никогда не думал об этом. У каждого игрока свое решение. У каждого свои семью, жизни, выбор. Они думают о лучшем для себя, для своих семей», — цитирует Лаксальта издание «Спорт-Экспресс»,

В текущем сезоне Диего Лаксальт принял участие лишь в трех матчах за «Динамо» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле защитник провел 115 минут.

Диего Лаксальт выступает за «Динамо» с 1 июля 2021 года после перехода из итальянского «Милана» за 3,5 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает уругвайского защитника в 3,5 миллиона евро.