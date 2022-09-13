Токио, 13 сентября, 2022, 22:57 — ИА Регнум. На портативной консоли Nintendo Switch вышла обновлённая версия игры Radiant Silvergun, релиз которой впервые состоялся в Японии на аркадных автоматах в 1998 году. Об этом 13 сентября сообщает портал Gematsu.

Игровая консоль Nintendo Switch Lite

Игра выполнена в жанре стратегического шутера (упор сделан на огнестрельное оружие). Она предлагает геймерам выступить в роли четырёх членов экипажа космического крейсера «TETRA». которые являются последними людьми, выжившими после апокалипсиса. В какой-то момент герои, оставшиеся без припасов, вынуждены вновь войти в атмосферу планеты и начать борьбу за выживание человечества. Разработчики выложили в Сеть трейлер с демонстрацией игрового процесса.

Для справки: оригинальная Radiant Silvergun вышла на автоматах 28 мая 1998 года, впоследствии игру выпустили на SEGA Saturn (23 июля 1998-го), а 14 сентября 2011 года релиз состоялся на Xbox 360. Разработкой версии для Nintendo Switch занимается студия Treasure, в качестве издателя выступает компания Live Wire.