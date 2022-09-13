Лондон, , 22:55 — REGNUM Спортивный директор австрийского футбольного клуба «Ред Булл Зальцбург» Кристоф Фройнд может перейти на аналогичную должность в лондонский «Челси». Об этом 13 сентября сообщает журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, переговоры между лондонским клубом и Фройндом находятся на продвинутой стадии.

Ранее сообщалось, что «Челси» также рассматривает возможность приглашения в клуб спортивного директора «Пари Сен-Жермен» Луиша Кампуша.

Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель был отправлен в отставку 7 сентября после неудачного начала сезона. Вместе с немецким специалистом лондонский клуб также покинул его тренерский.