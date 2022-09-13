София, , 22:51 — REGNUM В результате спецоперации, проведенной сотрудниками таможенной полиции Болгарии в районе КПП «Капитан Андреево», на болгарско-турецкой границе была изъята крупная сумма незадекларированной валюты. Об этом 13 сентября сообщает софийская информационная служба News. bg.

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В результате рейдов правоохранителей в двух грузовых автомобилях, следовавших из Западной Европы в Турцию, было обнаружено в общей сложности более $700 тыс. Детали операции не разглашаются. По некоторым данным, к операции были привлечены элитные подразделения болгарской армии. Ведется следствие.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о реализации программы по борьбе с нелегальной иммиграцией и контрабандой. С этой целью в приграничные с Турцией и Грецией регионы были направлены элитные армейские подразделения.

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