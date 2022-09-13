Вашингтон, 13 сентября, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Жители Соединённых Штатов готовятся к возможному внутреннему конфликту в стране, активно покупая оружие и строя себе подземные укрытия, сообщает 13 сентября издание The Guardian.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж Давид Черкасский. 1988.СССР Оружие

В частности, обозреватель издания Арва Махдави утверждает, что ряд соцопросов показал то, что почти половина американцев допускает начало гражданской войны в ближайшие 10 лет.

«В недавнем прошлом люди сочли бы сумасшедшим любого, кто бы сказал о неизбежности гражданской войны в Соединенных Штатах. Теперь все изменилось: опрос YouGov показал, что свыше 40% американцев считают гражданскую войну вероятной уже в ближайшем десятилетии», — отмечает Махдави.

По её словам, жители США не боятся вспышки массового насилия, а наоборот, основательно готовятся к такому развитию событий. Состоятельная часть населения скупает бункеры «Судного дня» с кладовыми и комфортной мебелью. Остальные скупают оружие и боеприпасы.

В частности, отмечает Махдави, только в 2021 году в США было продано 20 млн единиц стрелкового оружия.