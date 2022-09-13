Прага, 13 сентября, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Миланский футбольный клуб «Интер» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 одержал уверенную победу над чешской «Викторией» из Пльзени со счетом 2:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Забитыми мячами в составе «нерадзурри» отметились Эдин Джеко (20’ Хоакин Корреа) и Дензел Думфрис (71’ Эдин Джеко). Единственную красную карточки на 62-й минуте получил 24-летний чешский полузащитник Павел Буча.

Статистика матча («Виктория»/ «Интер»)

Удары 8/17

Удары в створ 1/7

Владение 31%/69%

Угловые 3/6

Нарушения 10/9

Составы команд:

«Виктория»: Станек, Гейда, Перница, Сикора (Йирка, 72’), Емелька, Гавель (Голик, 76’), Буча, Калвах (Н’Диайе, 76’), Влканова (Чермак, 84’), Хоры (Бэсси, 72’), Москера.

«Интер»: Онана, Думфрис, Госенс, Ачерби, Шкриниар, Бастони (Д’Амброзио, 64’), Барелла (Гальярдини, 72’), Брозович (Асллани, 84’), Джеко, Корреа (Мартинес, 72’), Мхитарян (Чалханоглу, 72’).