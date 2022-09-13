Ханты-Мансийск, 13 сентября, 2022, 22:39 — ИА Регнум. В Югре на протоке Ендырская вблизи сельского поселения Каменное трое местных жителей незаконно выловили почти тысячу особей рыб различных пород. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

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С поличным были задержаны местные жители 1985, 1967, 1958 годов рождения. Рыба была добыта запрещённым способом при помощи маломерного судна с подвесным лодочным мотором, речным неводом из капрона длиной 70 метров.

В итоге были зафиксированы незаконно выловленные 38 нельм, 169 пелядей, 532 щуки, 115 экземпляров плотвы сибирской, 60 язей, 27 лещей и три окуня. Ущерб рыбному хозяйству России составил более 1,1 млн рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по п. «а, б», ч. 1, ч. 3 статьи 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»). Отмечается. что двое из трёх задержанных неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

По информации Нижнеобского территориального управления Росрыболовства в период с 5 по 11 сентября 2022 года в результате проведённых мероприятий выявлено 95 нарушений в области рыболовства. Изъято 105 кг водных биоресурсов и 142 орудий лова. К административной ответственности привлечено 70 граждан. Наложено административных штрафов на сумму 79 тыс. рублей.