Вашингтон, 13 сентября, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Дефицит бюджета США в августе увеличился до $219,596 млрд с $211,052 в предыдущем месяце, следует из опубликованного 13 сентября отчёта министерства финансов страны.

Экономика США

Согласно представленным данным, доходы бюджета США в августе выросли на 12,8% в годовом выражении и составили $303,726 млрд, а расходы увеличились на 8,9% — до $523,323 млрд.

Напомним, в августе 2021 года дефицит бюджета Соединённых Штатов составлял $170,635 млрд.