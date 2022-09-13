Лиссабон, , 22:33 — REGNUM 13 сентября лиссабонский «Спортинг» в матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 одержал уверенную победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:0. Встреча проходила в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе».

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе португальской команды отметились Паулиньо (90’ Педру Гонсалвеш) и Артур Лоренсо (90+3’). Желтые карточки получили Родриго Бентанкур, Хидэсима Морита, Матеус Рейс, Эмерсон и Пьер-Эмиль Хейбьерг.

Составы команд:

«Спортинг»: Адан, Рейс, Коатеш, Инасиу, Морита (Александропулос, 71’), Сантуш (Эшгаю, 90’), Угарте, Порро, Эдвардс (Лоренсо, 90’), Франсишку Тринкан (Паулиньо, 76’), Гонсалвеш.

«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Дайер, Ромеро, Дэвис, Перишич, Хейбьерг, Сон (Кулушевски, 72’), Ришарлисон, Бентанкур, Кейн.

«Спортинг», одержав вторую подряд победу и набрав шесть очков, поднялся на первое место в турнирной таблице группы D. «Тоттенхэм» с тремя очками остался на второй позиции.